Beim Kindergarten in Dalaas steht eine Wunschzettelstation.

Wünsche an das Christkind – für diese wurde von den Kindergartenpädagogen beim Kindergarten Dalaas eine Wunschzettelstation installiert. Kinder und Erwachsene haben hier die Möglichkeit, ihre Wunschzettel an das Christkind einzuwerfen. Die im speziell angefertigten Briefkasten eingeworfenen Wunschzettel werden vom Kindergartenteam zuverlässig an das Christkind weitergeleitet. Die Wunschzettelstation steht im weihnachtlich geschmückten Eingangsbereich des Kindergarten Dalaas und ist bis Donnerstag, 22. Dezember rund um die Uhr für jeden zugänglich. Das Kindergartenteam freut sich, dass auf diese Weise viele Wunschzettel den Weg zum Christkind finden. DOB