Wolf in Vorarlberg? Neue Bilder machen die Runde

Wo der Wolf gesehen wurde

Aktuell kursieren im Netz Bilder eines solchen Tieres, das sich im Vorarlberger Oberland aufhalten soll. Konkret soll der Wolf in Bings und Außerbraz gesehen worden sein.

VOL.AT hat bei Gernot Heigl, Geschäftsführer der Vorarlberger Jägerschaft, nachgefragt. Prinzipiell könne man nie ausschließen, dass es in Vorarlberg Wölfe gibt. Es gäbe immer wieder einmal Geschichten, die dafür oder dagegen sprechen, sagt Gernot Heigl.

all

all

self

self

Heigl: "Es ist kein Wolf"

"Wir können in diesem Fall aber ganz sicher sagen, dass es sich nicht um einen Wolf handelt. Dieses Tier sieht einem tschechoslowakischen Wolfshund sehr ähnlich. Immer dann, wenn ein Tier so markante Farbkontraste hat, handelt es sich ziemlich sicher nicht um einen Wolf. Bei Wildtieren ist die Zeichnung immer etwas verschwommen. Vorerst kann also Entwarnung gegeben werden", meint Heigl gegenüber VOL.AT.