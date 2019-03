Wolf riss in Vorarlberg zwei Wildtiere

Ein Wolf dürfte im hinteren Silbertal und im hinteren Klostertal (Bezirk Bregenz) je ein Wildtier gerissen haben.

Keine Gefährdung für Bevölkerung

Die Wildtiere wurden am Montag (11. März) und am Mittwoch (13. März) gerissen. Die Verantwortlichen in Gemeinden und Jägerschaft wurden gebeten, Beobachtungen an den Landeswildbiologen weiterzuleiten. Der zuständige Landesrat Christian Gantner (ÖVP) betonte, dass nach den derzeit vorliegenden Informationen keine Gefährdung für die Bevölkerung bestehe.