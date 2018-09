Inatura-Biologe: Wolf könnte sich dauerhaft in Vorarlberg ansiedeln

Inatura-Biologe Klaus Zimmermann will nicht ausschließen, dass sich irgendwann ein Rudel im Ländle ansiedeln könnte. Vor allem für Besitzer kleiner Schafsherden bedeutet dies ein Umdenken.

Wie auch der Landes-Wildbiologe Hubert Schatz vermutet Zimmermann einen durchstreifenden Wolf hinter dem Schafsriss. Nach dem aktuellen Wissenstand handelt es sich dabei um einem Wolf aus dem Norden, sowohl in Deutschland wie Polen gibt es große Wolfspopulationen. In der direkten Nachbarschaft gibt es jedoch auch Wölfe, sowohl in der Schweiz wie auch Italien. Man wird also auch künftig mit durchstreifenden Wölfen auf Brautschau rechnen müssen – und auch eine dauerhafte Ansiedlung eines Wolfsrudels will Zimmermann nicht ausschließen.