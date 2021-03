Wohnungsbrand in Dornbirn – zwei Kinder verletzt

Dornbirn - Bei einem Wohnungsbrand sind am Montagvormittag in Dornbirn zwei Kinder verletzt worden.

Im Badezimmer einer Wohnung in Dornbirn-Oberdorf ist am Montagvormitag ein Feuer ausgebrochen. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich zwei Kinder in der Wohnung. Sie konnten sich noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte aus der Wohnung befreien, mussten aber mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht werden.