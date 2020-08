Wohin in Bludenz am Wochenende

Bludenz. Ein abwechslungsreiches Veranstaltungsprogramm wird in der Stadt Bludenz von Donnerstag, 27. bis Sonntag, 30. August, geboten. Wir bitten Sie, beim Besuch der Veranstaltungen die geltenden COVID-19 Maßnahmen zu beachten. Hier die Termine im Überblick:

DO, 27. August, ab 19.30 Uhr Nachtwächterführung durch Bludenz. Schloss Gayenhofen. Eine besondere Reise durch das nächtliche Bludenz. Begleitet von einem Nachtwächter erfahren Sie viel Wissenswertes und spannende Geschichten über die Alpenstadt. Anschließend Einkehr mit kl. Speck-Käseplatte und kl. Bier. Dauer: ca. 1,5 h. Teilnehmeranzahl: 2-15 Personen. Preis mit Gästekarte: EUR 20,- pro Erwachsenem EUR 15,- pro Kind. Preis ohne Gästekarte: EUR 30,- pro Erwachsenem EUR 25,- pro Kind. Anmeldung bis 16.00 Uhr am Vortag bei Alpenstadt Bludenz Tourismus, T +43 55 52 636 21-790. Mit der Brandnertal, Bludenz, Klostertal Gästekarte und der Walser Gästekarte erhalten Sie EUR 10,- Ermäßigung auf die Nachtwächterführung. www.bludenz.travel .

DO, 27. bis SA, 29. Aug. 2020 Drei Abende mit Jazz, Funk und Blues auf dem Remise-Vorplatz. Das Jazz & Groove Festival präsentiert auch heuer hochkarätige Formationen. Für einen kleinen Aufpreis ist der Sitzplatz bei Regenwetter in der Remise gesichert.

„Get on the train!“ Der Zug ist aufgegleist und startklar. Doch Aufgepasst: Einsteigen kann jeder aber aussteigen ist nicht mehr möglich! In der Lokomotive sitzt Stompin‘ Howie, der den Voodoo Train mit Volldampf Richtung New Orleans steuert. Ein stampfender Fuß, ein rollendes Blues Piano, eine röhrende Orgel, ein dröhnender Bass, ein Schlagzeuger der spielt als ob es um sein Leben geht, sind hierbei die Zutaten mit dem der Voodoo Train sein Publikum verzaubert. Mit Christof Waibel (Piano, Gesang), Lorenzo Wilson (Bass, Gesang) und Little Konzett (Drums).