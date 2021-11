Wirtschaft fordert rasche Hilfen - Es braucht Liquidität

"Wirtschaftshilfen müssen jetzt rasch wirken und die Liquidität der Betriebe hat oberste Priorität", hat Wirtschaftskammer-Präsident Hans Peter Metzler am Freitag in der "Vorarlberg LIVE" Sondersendung zum Lockdown festgehalten.

Vollbremsung

"Denn was wir jetzt mit dem bevorstehenden Lockdown hinlegen müssen ist eine Vollbremsung für die heimischen Betriebe und all ihre Beschäftigten", führt Metzler aus. Daher sei es wichtig, dass die Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung so gestaltet sind, dass Planbarkeit besteht, dass Lieferketten funktionieren und es zu keinen Einschränkungen in der Produktion und der Versorgung der Bevölkerung kommt. Auch die Impfung bleibe weiterhin das wirksamste Instrument zur Pandemiebekämpfung. Die Wirtschaft begrüßt daher auch Maßnahmen, Anreize und Aufklärungsarbeit, welche wirksam zur Erhöhung der Impfquote beitragen.