Wird Maria die größte "Rampensau"?

Ab Donnerstag ist Maria Maksimovic (29) aus Dornbirn wieder im TV zu sehen – dieses Mal in der Reality-Show "Forsthaus Rampensau". Mit W&W sprach die Influencerin darüber, was die ZuschauerInnen erwartet.

Neun Promi-Paare in einer Hütte

Denn für die neue Reality-Show ist die 29-Jährige kürzlich für einige Wochen genau dorthin gezogen: in eine einsam auf 1300 Metern Seehöhe gelegene Selbstversorgerhütte, natürlich ausgestattet mit jeder Menge Kameras. Und mit neun Promi-Paaren, die gegeneinander in Spielen wie „Gscherr der Ringe“, „Schwanenkamm-Rennen“ oder „Notstand am Hochstand“ antreten und darum kämpfen, nicht zum Auszug nominiert zu werden. In den vergangenen Wochen wurde die Show abgedreht, ab Donnerstag ist sie wöchentlich immer donnerstags auf ATV und ZAPPN zu sehen.

Liebesglück im „Forsthaus“

Was in dieser Zeit im „Forsthaus Rampensau“ passiert ist, verrät die Fitness-begeisterte Maria natürlich noch nicht. Nur so viel: „Meine Ernährungs- und Sportroutine hat mir am meisten gefehlt“, erklärt sie. Und fügt lachend hinzu: „Das und Privatsphäre im Badezimmer.“ Wer sich ebenfalls ohne Gym fit halten will, dürfte einen Extra-Grund haben, einzuschalten: Maria und ihr Freund Manoel haben ihr Sportprogramm nämlich so gut es ging durchgezogen und dafür genutzt, was die Hütte eben hergab.

Manoel, der nicht nur Ingenieur, sondern ebenfalls Model ist, ist übrigens ein Punkt, bei dem sich für die Dornbirnerin die Teilnahme bei „Forsthaus Rampensau“ ohnehin schon gelohnt hat: „Manoel und ich hatten uns im Jänner 2019 kennengelernt. Es war von uns beiden Liebe auf den ersten Blick“, schwärmt sie. Nach einem Jahr Be-ziehung trennte sich das Paar allerdings – bis sich die Wege der beiden im Vorfeld der Show wieder kreuzten. „Tatsächlich hat uns die Show wieder zusammengebracht“, freut sich Maria.

Marias größte Challenge

Sollten Maria und Manoel gewinnen, wissen sie auch schon genau, was sie mit dem Preisgeld von 20.000 Euro machen: „Mano und ich haben kaum Zeit für ein ‚normales Leben‘. Deshalb würden wir uns gerne eine Auszeit gönnen und in die USA reisen, ein altes Auto an der Ostküste kaufen, durchs Land fahren und es an der Westküste wieder verkaufen.“ Dafür muss sie aber im „Forsthaus“ ihre wohl größte Herausforderung bestehen: „Ich habe einen Ordnungszwang. Und wenn es unordentlich wird, kann ich meine schlechte Laune nicht mehr überspielen.“

Jeden Donnerstag auf ATV und ZAPPN: „Forsthaus Rampensau“

Am Donnerstag um 20.15 Uhr startet die neue Reality-Show im TV und online. Jede Woche zur gleichen Zeit erwartet die ZuschauerInnen eine neue Folge. Neben Maria und ihrem Freund Manoel sind auch die Reality-Sternchen Tara und Cat, Richard Lugners Ex Bambi und ihr Mann Senad, „Tinderreisen“-Teilnehmer Luis und sein Kumpel Lev, Burlesque-Tänzerin Wendy Night und Star-Frisör Josef Winkler, „Teenie-Mutter“ Kerstin und ihr Freund Scott, die Esoterik-Fans Sonja und Rebecca, das „Bauer sucht Frau“-Paar Philipp und Adriana sowie Entertainer Guido und sein Freund Emre dabei.