"Wir haben das Ausmaß nicht verstanden"

Vor Kurzem haben Klimaaktivisten im Leopold-Museum in Wien ein Bild vom Künstler Gustav Klimt mit Öl beworfen. Damit wollten sie auf die Öl-Konzerne zielen. Ähnliche Vorfälle, bei denen Kartoffelsuppe oder Püree auf Gemälde flogen, gab es bereits.

Die Kritik an diese Art des Protestes ist groß. "Wir haben schon friedlich demonstriert, es mit Petitionen oder mit Politikern zum Reden versucht. Das hat nichts gebracht, aber dieses bisschen Öl hat es geschafft, dass wir jetzt hier stehen und über Klimaschutz reden", schildert Klimaaktivistin Marina Hagen-Canaval, die der Gruppe "Extinction Rebellion" angehört.

Jedoch betrachtet dies der Kommunikationsexperte Martin Dechant kritisch. "Aktionismus ist absolut das richtige Mittel zum Zweck, um Aufmerksamkeit zu bekommen, nur muss man schauen, wie weit man gehen kann", sagt Dechant in der Diskussionsrunde in "Vorarlberg LIVE". "Wenn ich Irritation bei der Zielgruppe auslöse, verschließt diese sich eher." Denn die Aktivisten würden sich, vor allem in den Medien, unbeliebt durch ihre Aktionen machen.