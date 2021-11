"Wir essen am meisten Fleisch in Europa"

WWF-Programmleiterin Hannah-Heidi Schindler erklärte bei "Vorarlberg LIVE", wie viel Einfluss unsere Ernährung auf das Klima hat.

Was wir essen, beeinflusst nicht nur unsere Gesundheit und unsere Leistungsfähigkeit, sondern hat auch Einfluss auf die Umwelt und damit den Klimawandel. "Wir müssen uns bewusst werden, dass das, was bei uns auf dem Teller landet, einen großen Einfluss auf den gesamten Planeten hat", erklärt Hannah-Heidi Schindler, Programmleiterin für Nachhaltige Ernährung des WWF, am Montagabend bei "Vorarlberg LIVE".