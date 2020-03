Wildcats sicherten sich den Meisterpokal

Lustenauer Eishockey Damen holten erstmals den Titel ins Ländle.

Lustenau. Die Hockey Damen der Lustenauer Wildcats waren im Finale der zweiten österreichischen Bundesliga eine Klasse für sich und konnten mit zwei klaren Erfolgen gegen die Red Angels Innsbruck den Titel ins Ländle holen. Dabei legten die Wildcats bereits vor einer Woche in der TIWAG Arena Innsbruck den Grundstein für den Titelerfolg. In der Tiroler Landeshauptstadt siegten die Lustenauer Hockey Damen mit 5:1 und konnten somit mit einem beruhigenden Vorsprung ins zweite Spiel gehen.

Vorentscheidung schon im ersten Drittel

Rund 400 Fans sorgten dazu beim entscheidenden Finalspiel in der Lustenauer Rheinahalle für die passende Finalatmosphäre auf den Rängen. Und auch auf dem Eis entwickelte sich ein flottes Spiel und die Gastgeberinnen konnten bereits in der vierten Minute durch Lea Gehrer mit 1:0 in Führung gehen. Kurz darauf die Möglichkeit für die Angels in Überzahl zum Ausgleich, doch Lisa Marie Kainz nutzte einen schnellen Gegenstoß und netzte zum 2:0 für die Wildcats ein. Die Vorentscheidung noch im ersten Drittel – Natalie Hämmerle und erneut Lisa Marie Kainz erhöhten noch vor der Pause auf 4:0.

Ehrentreffer in der Schlussphase

Das Spiel blieb flott und die Innsbrucker Damen versuchten wieder ins Spiel zurück zu kommen. Doch die Wildcats auch in dieser Phase immer einen Schritt schneller und so konnten sich die Ländle Ladies auch mehr Möglichkeiten erarbeiten. Im Abschluss waren dann Natalie Hämmerle und Julia Hagen jeweils in Überzahl erfolgreich und konnten die Führung ihres Teams auf 6:0 ausbauen. Die Titelentscheidung war somit längst gefallen und so ließ auch die Intensität auf dem Eis etwas nach. Trotzdem noch ein gutes Spiel beider Teams – Hämmerle und Dahl scorten noch für die Wildcats und Angels Torjägerin Leonie Sacher gelang noch der Ehrentreffer für die Innsbruckerinnen.

Jubel kannte keine Grenzen

Mit einem Gesamtscore von 13:2 sicherten sich die Wildcats Lustenau am Ende eindrucksvoll den Meistertitel in der zweiten österreichischen Eishockey Damen Bundesliga. Dabei zeigten die Vorarlberger Damen über die gesamte Saison eine konstante Leistung und waren auch im Finale eine Klasse für sich. Wildcats Kapitän Birgit Dietrich überbrachte nach der Siegerehrung den Pokal an die Mannschaft und der Jubel kannte keine Grenzen mehr.

DEBL2 Finale – 2. Spiel

EC Wildcats Lustenau – Red Angels Innsbruck 8:1 (4:0, 2:0, 2:1)

Tore: Kainz (2), Hämmerle (3), Gehrer, Hagen, Dahl bzw. Sacher;