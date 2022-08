Wie mache ich Theater? – Ein Blick hinter die Kulissen Da geben sich die Schauspieler mit einer scheinbaren Leichtigkeit der sprachlosen Inszenierung von „Frankenstein“ hin. Am Ende geht man aus dem Stück und meint, eine ganze Geschichte wahrhaftig gehört zu haben.

Zuerst in Wien, dann in Berlin. Währenddessen erarbeitete Thomas Welte via VR-Technik gemeinsam mit der Tänzerin Christiane Beinl animierte Figuren, welche Beinl auf der Bühne mittels „Motion-Capture-Anzug“ zum Leben erweckt. Einen Eisbären in einer Bar die Hüften schwingen zu lassen ist hier ebenso eine Arbeit von Monaten, wie die Entwicklung des musikalischen Live-Konzepts unter der Leitung des Wiener Komponisten und Musikers Bernd Satzinger. „Der Aufwand lohnt sich. Ich denke, wir haben es geschafft, damit zu zeigen, dass sich das Theater durchaus noch immer weiterentwickeln kann. Und zwar nicht in die Richtung immer größerer und bombastischerer Bühnen, sondern in die Richtung neuer Erlebniswelten und Kombinationsmöglichkeiten. Das finden wir einfach sehr spannend“, so Welte.