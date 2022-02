Wie die NEOS das Wohnen leistbarer machen wollen

Am Dienstagabend war NEOS-Landtagsabgeordneter Garry Thür zu Gast bei "Vorarlberg LIVE", um über leistbares Wohnen zu sprechen.

Wohnen wird hierzulande immer teurer. Diese Thematik hat auch die Vorarlberger NEOS auf den Plan gerufen. NEOS-Landtagsabgeordneter Garry Thür sagt, das Problem sei, dass junge Menschen das Gefühl haben "den sozialen Aufstieg aus eigenem Antrieb nicht schaffen zu können". An der Preisspirale beim Wohnbau werde man kurzfristig zwar nichts ändern können. Dennoch haben die Politik Hebel in der Hand, Wohnen leistbarer zu machen.

Flexi-Mietkauf

Ein Hebel, an dem man ansetzten könnte, um den Kauf der ersten Wohnung zu erleichtern, ist für Thür der flexible Mietkauf. Der Nachteil des klassichen Mietkaufs sei, dass sich die Leute schon in relativ jungen Jahren entscheiden müssten, wo sie wohnen möchten. Die Neos schlagen daher vor, dass das Geld in einen Fonds einzahlt wird und die Möglichkeit geschafften wird, dass man bei Bedarf auch in eine andere Wohnung einziehen kann.