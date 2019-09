Wichtig ist jetzt Aufstehen und nicht am Boden liegen bleiben

Nach zwei Niederlagen will Austria Lustenau gegen Floridsdorfer AC auf die Erfolgsspur zurück

Nach dem geglückten Saisonstart mit zwei Siegen und einem Remis verlor die Austria Lustenau die beiden letzten Meisterschaftsspiele und hat nach knapp einem Drittel des Herbstes nicht einmal einen einstelligen Tabellenplatz zu Buche stehen. Die denkwürdige 5:8-Pleite bei der zweiten Kampfmannschaft von FC OÖ Juniors war bei den Grün-Weißen als Aufarbeitung der letzten Tage immer noch ein Hauptthema. „Das hat uns allen nicht gefallen. Es wurden individuelle Eigenfehler gemacht, die man in dieser Form nicht machen darf. So ein Spiel habe ich noch nie erlebt und hoffentlich nicht mehr erleben werde. Wir brauchen keinen Schönheitspreis um die Spiele zu gewinnen. Wir wollen jetzt aber wieder aufstehen und nicht am Boden liegen bleiben und gerade ausgehen“, so Austria Lustenau Trainer Gernot Plassnegger. Von einem Auswärtssieg war Abwehrspieler Christian Schilling in Oberösterreich überzeugt. „Es war ein Wechselbad der Gefühle mit Hoch und Tiefs. Wir müssen mehr Konstanz über die volle Spielzeit reinbringen und haben die Lehren aus dem Lernspiel nun gezogen“, so Christian Schilling. Austria Lustenau Sportdirektor Christian Werner stellt klar: „Ziel ist nicht der Aufstieg in diesem Jahr. Wir haben eine fast komplett neue Mannschaft und wollen mit einer modernen Spielkultur glänzen und die Weiterentwicklung hat oberste Priorität. Die Testphase war auch zu kurz und daher braucht es noch Zeit und Geduld. Ich gebe nur die sportliche Hilfestellung aber bin kein Fußballlehrer. Leider sind wir schon früh mit Verletzungssorgen konfrontiert“ Werner schließt auch noch Zugänge aus („sind eher unwahrscheinlich“, aber es könnte noch zu Abgängen kommen.