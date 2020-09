Westwien besiegt den HC Hard

HC Hard verliert in der Südstadt gegen Westwien mit 18:21.

In Halbzeit eins waren die Roten Teufel nur ein einziges Mal beim Stand von 0:1 in Führung, zwischenzeitlich lagen die Gastgeber dann sogar mit fünf Trefferen in Front (11:6). In den letzten sechs Minuten ließen die Harder dann allerdings keinen weiteren Gegentreffer mehr zu, mit 11:7 ging es in die Pause.