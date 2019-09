Wertschätzung bei Wellengang

ARGE Mobile Hilfsdienste ehrte Helfer – Drei Jubilare aus Feldkirch geehrt

Gemeinsam mit über 800 MOHI- Betreuungskräften aus dem ganzen Land stachen auch die Helferinnen und Helfer aus Feldkirch in Bregenz in See. Am Hafen wurden sie von Bürgermeister Markus Linhart und Landesrätin Katharina Wiesflecker begrüßt. Die feierliche Ehrung fand schließlich an Bord der MS Austria statt, wo insgesamt 45 Helferinnen und Helfer für 20 bzw. 25 Jahre Tätigkeit geehrt wurden.