Wer holt sich den Matchball um die Meisterkrone?

Am Wochenende startet das erste Spiel der „Best-of-Three“ Finalserie im Rollhockey.

Dornbirn. Mit großer Spannung warten die Fans auf das erste Spiel der „Best-of-Three“ Finalserie in der diesjährigen österreichischen Rollhockey-Meisterschaft zwischen dem RHC Dornbirn und dem RHC Wolfurt. Die beiden Ländle-Rivalen qualifizierten sich letztes Wochenende in Villach wie erwartet für die Finalserie, welche kommenden Samstag in der Hockey-Arena Wolfurt startet.