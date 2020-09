welt weit weg: Online-Infostunden zum Thema Ausland

Das aha bietet via Zoom Infostunden zum ESK-Freiwilligendienst und Work&Travel an.

Seine Zelte im LĂ€ndle abbrechen und fĂŒr ein paar Monate die Welt kennenlernen: FĂŒr viele Jugendliche ist ein Auslandsaufenthalt jetzt oder zu einem spĂ€teren Zeitpunkt nach wie vor eine Option. Antworten auf offene Fragen und Inspirationen fĂŒr den Aufbruch in fremde Welten bieten die aha Online-Infostunden. Hier teilen erprobte GlobetrotterInnen ihre Erfahrungen mit allen Interessierten.

Am 6. Oktober informiert Stephanie Sieber vom aha ĂŒber den Freiwilligendienst des EuropĂ€ischen SolidaritĂ€tskorps (ESK). Sie hat schon viele Freiwillige auf ihrem Weg ins Ausland begleitet und kann alle Fragen rund um Ablauf, Einsatzmöglichkeiten und Kosten beantworten. Außerdem erzĂ€hlt Simon Schmid aus Frastanz von seinem ESK-Freiwilligendienst in einem Jugendzentrum in Finnland.