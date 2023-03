Weiteres Carsharing-Auto in Göfis

Anfang März setzte Göfis mit der Inbetriebnahme eines zweiten Carsharing-Fahrzeuges ein weiteres Zeichen im Bereich nachhaltiger Mobilität.

Dabei gehört die Gemeinde Göfis zu den Pionieren im Bereich Carsharing in Vorarlberg. Gemeinsam mit dem Vorarlberger Carsharing-Anbieter caruso wurde 2016 in Göfis einer der ersten Carsharing-Standorte geschaffen und der Weg für den weiteren Ausbau eines Vorarlberger Carsharing-Netzwerks geebnet. Mittlerweile wird das Angebot sehr gut angenommen und seit Anfang März setzt Göfis nun mit der Inbetriebnahme eines zweiten Fahrzeuges ein weiteres Zeichen im Bereich nachhaltiger Mobilität. Den Nutzern steht nun neben dem bestehenden „Alt-ZOE“ auch ein brandneuer Renault ZOE mit einer Reichweite von bis zu 350 Kilometer zur Verfügung. „Durch den Ausbau des bestehenden Carsharing-Angebots geht die Erfolgsstory Carsharing in Göfis in die nächste Runde“, freut sich auch die Göfner Gemeindevertretung über den Zuwachs.