Weihnachtszauber für Dornbirner Firmen

Die kreativen Weihnachtswichtel der VS Rohrbach waren wieder im Einsatz.

Dornbirn. Es ist eine bereits liebgewonnene Tradition an der VS Rohrbach in Dornbirn – die Weihnachtsbaum-Aktion, bei der die Schülerinnen und Schüler mit von ihnen geschmückten Christbäumen, Freude in Dornbirner Unternehmen bringen. Auch heuer waren die fleißigen Weihnachtswichtel bereits im Einsatz. Nach dem Auftakt am Montagvormittag im Weinhandel Bevanda, folgte am Mittwoch der nächste tatkräftige Einsatz bei der Alois Florian GmbH.

Firmen in weihnachtlichem Glanz

Die 1 c Klasse besuchte dir Rohrbacher Firma, ausgestattet mit allerhand selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck in Form von Zuckerstangen, Papierbäumchen und dekorativen Vögeln. In kürzester Zeit war das Werk vollbracht und ab sofort bringt der hübsche Weihnachtsbaum vorweihnachtlichen Zauber in den Holzindustriebedarf. Als Belohnung gab es für die tüchtigen Schmücker eine feine Jause mit Lebkuchen und Limonade.

Engagierter Elternverein

Seit einigen Jahren initiiert der Elternverein der VS Rohrbach diese schöne Aktion. Zahlreiche Firmen beteiligten sich jährlich daran, sponsern sozusagen einen Christbaum und laden die Kinder dann ein, diesen vor Ort zu schmücken. Der Erlös kommt dann wiederum dem Nachwuchs an der Schule zugute. „Als Elternverein nehmen wir unsere soziale Verantwortung sehr ernst und wollen dort helfen, wo finanzielle Unterstützung notwendig ist. Dazu gehört unter anderem die Förderung außerschulischer Aktivitäten sowie das Abfangen von Engpässen bei sozial schwächeren Kindern, z.B. Fahrrad und Helm für die Fahrradprüfung, oder Ausstattung für den Schitag zur Verfügung zu stellen“, erklärt Louisa Wolf Kassierin im Elternvereins-Team. Ein gelungenes Projekt, das somit allen Beteiligten Freude schenkt.