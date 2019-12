Weihnachtsprogramm im Freudenhaus

Circa’s Peepshow feiert am 12. Dezember Vorarlbergpremiere.

Lustenau. Ab nächster Woche stehen im Freudenhaus Lustenau wieder die Kraft, Schönheit und Stärke des menschlichen Körpers im Mittelpunkt. „Circa’s Peepshow ist eine der unglaublichsten und unterhaltsamsten Shows, die je ins Freudenhaus eingeladen wurde“, freut sich Gastgeber Willi Pramstaller. Die australische Kompanie stellt bei ihrem verführerischen Tanz durch die Köpfe des Publikums alles bisher Gesehene auf den Kopf. Aufsehenerregende Akrobatik, Körper, die zu gefährlich schwankenden Türmen gestapelt werden, extreme Verbiegungen und das alles in schwindelerregenden Höhen. Einige der weltbesten AkrobatInnen, angeleitet vom Circus-Visionär Yaron Lifschitz, der die erfolgreiche Kompanie 2004 in Brisbane gegründet hat, versammeln sich hier, um wie in einem Rausch mit einer faszinierenden Leichtigkeit die Grenzen des Möglichen völlig zu verdrehen und auf den Kopf zu stellen. Die Trennlinien zwischen Bewegung, Tanz, Theater, Burlesque und Circus verschwimmen und definieren sich schlussendlich völlig neu, ungewohnt und noch nie gesehen.