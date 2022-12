Weihnachtsmusical erobert die Herzen

Vorweihnachtlicher Zauber mit den KISI Vorarlberg in Gisingen.

FELDKIRCH Anlässlich ihres 20-jährigen Bestehens gehen die KISI Vorarlberg wieder auf Tournee. Mit ihrem weihnachtlichen Musical „Eine himmlische Aufregung“ machten sie als erstes in der Pfarre St. Sebastian in Feldkirch Gisingen Halt. Der Bus traf vergangenes Wochenende mit rund 50 Kindern und Jugendlichen von KISI Vorarlberg in die Pfarre St. Sebastian Gisingen ein. Es war kalt an diesem 9. Dezember 2022; die jugendlichen Akteure waren froh, sofort in den geheizten neuen Pfarr.Punkt zum Umkleiden gehen zu können. 10 Techniker arbeiteten bereits seit vier Stunden am Aufbau der Bühne in der Gisinger Kirche. Sie beendeten ihre professionelle Arbeit zeitlich vor der Generalprobe um 16 Uhr. Nach einer kleinen Stärkung um 17.15 Uhr konnte die Aufführung des Musicals „Eine himmlische Aufregung“ beginnen. Apropos Aufregung: Manche Kinder standen zum ersten Mal auf der Bühne und sind tatsächliche etwas aufgeregt. Mittlerweile war die Kirche mit rund 200 Besuchern fast bis zum letzten Platz gefüllt. Unter ihnen eine große Schar von Kindern. Der Countdown läuft.