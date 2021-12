Weihnachtsessen endet mit brennendem Herd

In Hohenems geriet aufgrund von Elektrizitätsproblemen in einem Wohnhaus ein Herd in Brand.

Am Heiligen Abend brach in der Küche im Obergeschoß in einem Wohnhaus in Hohenems im Bereich des Herdes ein Brand aus.

Der Hausbesitzeragte aus, dass es Probleme mit dem Strom gegeben habe. Die Lichter in seinem Haus hätten sich selbst unregelmäßig ein- und ausgeschaltet. Kurz nach dem Erhitzen des Abendessens ging der Herd in Flammen auf. Das Elektrogerät konnte rasch gelöscht werden, es entstand kein weiterer Schaden.