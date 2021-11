Weihnachtsengel im Dienst der Kinder

Die Weihnachtsengel aus Dornbirn erfüllen bedürftigen Kindern in Vorarlberg Wünsche zu Weihnachten.

Dornbirn Vorfreude liegt in der Luft. Im Büro der Weihnachtsengel herrscht dieser Tage ein geschäftiges Wuseln. Nach und nach gelangen die Wunschzettel der Kinder zu den sechs Weihnachtsengel nach Dornbirn. Hier werden die Weihnachtswünsche gesammelt, ehe sie in regionalen Geschäften besorgt und liebevoll von den Helfern verpackt werden. „Gerade eben haben wir die ersten Weihnachtspaketchen fertig gemacht“, erzählt Sandra Antoniazzi, Gründerin des privaten Vereins Weihnachtsengel. Seit 2011 hilft sie bedürftigen Kindern und sorgt mit ihren Weihnachtsgeschenken für ein Lächeln. Bis Ende November können noch Wunschzettel bei ihr abgegeben werden.

Mit ihrer Idee traf sie direkt ins Schwarze. Seit nunmehr zehn Jahren macht sie die Wünsche für bedürftige Kinder wahr. Alles was benötigt wird, ist ein Wunschzettel. Dieser kann als Brief oder in Form einer Zeichnung abgegeben werden. „Wir möchten den Kindern ein harmonisches Weihnachtsfest ermöglichen, indem auch die Eltern die Sorgen für einen kleinen Moment beiseiteschieben können“, betont Antoniazzi. Die Spender erhalten als Dankschön den gezeichneten Wunschzettel und Fotos der Geschenke. „Wir schenken so auch den Spendern freudvolle Momente, die oftmals zu Tränen gerührt sind.“