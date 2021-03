Wechsel in der Pflegedienstleitung

Eva Maria van Rooijen hat die Pflegedienstleitung im Sozialzentrum Altach übernommen.

Altach. Das Sozialzentrum Altach wurde von der Gemeinde Altach im Jahr 1997 gebaut und im Laufe der Jahre haben sich die Aufgaben kontinuierlich erweitert. Die Vielfalt des Angebots trägt heute zu einer verbesserten Lebensqualität der Altacher Bevölkerung bei und richtet sich sowohl an Kinder, Jugendliche und ihre Eltern, wie auch an Familien und an alte oder kranke Menschen und deren Angehörige.