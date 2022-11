Wechsel im Vorstand des OGV Dornbirn

Der Obst- und Gartenbauverein Dornbirn lud zur 133. Jahreshauptversammlung.

Dornbirn. Die diesjährige Jahreshauptversammlung des OGV Dornbirn begann kürzlich gleich mit der Überraschung, dass sich doppelt so viele Vereinsmitglieder im Kolpinghaus Dornbirn einfanden wie angemeldet. Kurzerhand wurden einige weitere Stühle und Tische aufgestellt und Obmann Sigi Wohlgenannt und Obfrau Ingrid Benedikt konnten die Sitzung pünktlich eröffnen.

Nach der Begrüßung sowie dem Gedenken der im vergangenen Vereinsjahr verstorbenen Mitglieder, wurde als erster Höhepunkt der neue kooptierte erweiterte Vorstand des Vereins mit anschließender Verabschiedung der aus dem Führungsteam ausscheidenden Ingrid Benedikt vorgestellt. Sigi Wohlgenannt fand warme und berührende Worte um das langjährige Engagement der Obfrau gebührend zu würdigen und auch Ingrid Benedikt selbst wandte sich sichtlich bewegt mit einigen Worten an die Anwesenden.

Im Anschluss and die Versammlung wurde vom Team des Kolpinghauses Dornbirn zur Stärkung noch „Grumpara mit Käs und Butter” gereicht und die Anwesenden ließen die Jahreshauptversammlung 2022 bei bester Laune mit Speis und Trank ausklingen. „Ein besonderer Dank gilt dem Kolpinghaus-Team, das den unerwarteten Ansturm an Gästen bravourös gemeistert und einen hervorragenden Service geboten hat“, so Obmann Wohlgenannt abschließend. (cth)