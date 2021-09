Vorbereitungen für den Dornbirner Flohmarkt haben begonnen

Der 48. Dornbirner Flohmarkt soll im Februar stattfinden.

„Wir hoffen auch dieses Jahr auf viele Helferinnen und Helfer, die sich wieder in den Dienst der guten Sache stellen und aktiv beim 48. Dornbirner Flohmarkt mitwirken“, so Fässler. Und weiter: „Benötigt wird jede helfende Hand, denn schon seit vielen Jahren sind wir mit unserem Konzept sehr nachhaltig und regional unterwegs, werden doch Dinge einer sinnvollen Wiederverwendung zugeführt und nicht entsorgt.“ Mit den getätigten Einnahmen werden u.a. viele Familien und gemeinnützige Einrichtungen in Vorarlberg unterstützt.

Somit steht einem weiteren erfolgreichen Flohmarkt-Wochenende nichts im Wege. Dieses Mal ganz im Zeichen der „3-F-Regel“, das heißt „Flomi for Future“ für 1-G – „dann können alle wieder mit dabei sein“, so Fäßler optimistisch. Mit Ende September sollen die Anmeldungen und Registrierungen und ab Jänner dann die Sammeltätigkeiten und das Herrichten für das große Finale mit Verkauf beginnen. Am 12. und 13. Februar werden sich dann die Dornbirner Messehallen wieder in ein Eldorado für Schnäppchenjäger verwandeln. Die Flohmarkt-Familie blickt auf jeden Fall zuversichtlich Richtung 2022.