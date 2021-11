Vorarlbergs Handel und Tourismus gegen neuen Lockdown

Keine Freude mit den Diskussionen um einen neuerlichen General-Lockdown hatten am Donnerstag die Vertreter von Handel und Tourismus in der Vorarlberger Wirtschaftskammer (WKV).

"Ein erneuter Lockdown für alle hätte fatale Auswirkungen", so WKV-Präsident Hans Peter Metzler, Handels-Spartenobfrau Carina Pollhammer und Tourismus-Spartenobmann Markus Kegele in einer Aussendung. Die Branchen forderten Hilfen, so sei man im Tourismus mit einer massiven Stornowelle konfrontiert.