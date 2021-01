Vorarlberger Skilifte bleiben offen

Die Vorarlberger Seilbahnen wollen weiterhin ihr Grundangebot aufrechterhalten.

Die Vorarlberger Seilbahnen wollen weiterhin den Betrieb für die einheimischen Gäste sicherstellen, zumindest mit einem Grundangebot. Dies gab die Fachgruppe der Seilbahnen Vorarlberg am Donnerstag in einer Aussendung bekannt.

Forderung anch staatlicher Unterstützung

Als problematisch erachten die Bergbahnen auch die angedachte Zwei-Meter-Abstandsregel. Denn wird der erforderliche Mindestabstand in den Anstellbereichen trotz FFP2-Maskenpflicht tatsächlich verdoppelt, stoßen auch die Bergbahnen an die Grenzen des Machbaren, befürchten die Seilbahner.

Hoffen auf Ostergeschäft

Eventuell längere Wintersaison

Darüber hinaus planen einige Bergbahnen in diesem Fall die Zwischensaison ausfallen zu lassen und vom Winterbetrieb nahtlos und ohne Pause in den Sommerbetrieb zu wechseln. „Wenn wir es tatsächlich schaffen, ab April in den Normalbetrieb zu wechseln und die Grenzen zu öffnen, könnten die Gäste heuer so lange Skifahren, wie es die Witterungsverhältnisse zulassen“, sagt Gapp abschließend.