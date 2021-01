Skifahren im Lockdown: Das sind die neuen Öffnungszeiten

Nach dem zufriedenstellenden Besucher-Andrang über die Feiertage drosseln einige Vorarlberger Skigebiete ihr Angebot. Von Kostendeckung sei man weit entfernt, man wolle trotzdem mit allen Mitteln den Betrieb aufrechterhalten. Alle Skigebiete im Überblick.

Öffnungszeiten: Zwei Modelle in Vorarlberg bei rund zehn Prozent Auslastung

Angesichts der Auslastung, die nach dem Saisonstart in den Regionen bei ungefähr zehn Prozent liegt, setzt man alles daran, die Liftanlagen weiter in Betrieb zu haben: "Die durchschnittliche Auslastung der Skigebiete fiel mit zehn Prozent bislang eher gering aus. Hier braucht es nicht viel betriebswissenschaftliches Know-how um zu erkennen, dass sich der Betrieb für die Seilbahnen bisher nicht rechnet. Was ein Tag Skibetrieb konkret kostet, ist von Skigebiet zu Skigebiet unterschiedlich und hängt von mehreren Faktoren, wie etwa Größe, Lage, Anzahl Mitarbeiter etc. ab. Wenn uns die Corona-Krise eines gelehrt hat, dann, dass nichts fix ist. Aktuell stehen in Vorarlberg aber keine Betriebsschließungen im Raum. Ganz ausschließen können wir aber zu Corona-Zeiten gar nichts. Wie bereits oben beschrieben, haben sich die Vorarlberger Skigebiete auf zwei Wege geeinigt."