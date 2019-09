Vorarlberger Lehrer-Initiative will Schulärzte beibehalten

Schulärzte abschaffen? Nicht wenn es nach der Vorarlberger LehrerInnen Initiative geht.

"In vielen Schulen wird die Anwesenheit und die Untersuchungs- und Beratungstätigkeit der Ärzte als positiv erlebt, dies soll weiter so bleiben", schreibt AHS-Vertreter Gerhard Pusnik in einer Aussendung. Es fehle an multiprofessionellen Teams. "Schulärzte, Psychologen und Sozialarbeiter sollen an Schulen zusammenarbeiten, sowohl präventiv wirken als auch in akuten und schwierigen Situationen für Schüler und Lehrer unterstützend da sien." Man müsse die Gesundheitsvorsorge und die psychosoziale Unterstützung an den Schulen ausbauen.