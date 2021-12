Vorarlberg: Wunderkerze sorgt für Großbrand

Eine Wunderkerze sorgte für einen Großeinsatz der Feuerwehr in Feldkirch.

Am Donnerstag gegen 22.50 Uhr geriet in Feldkirch durch das Abbrennen einer Wunderkerze durch den 11-jährigen Sohn der Hausbewohner der Christbaum und anschließend das Haus, sowie das unmittelbar angrenzende Nachbarhaus, in Vollbrand.