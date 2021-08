Vorarlberg: Unfall in Nüziders - zwei Personen verletzt

Bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Nüziders wurden zwei Personen verletzt.

Eine 26-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Mittwoch um 17.30 Uhr in Nüziders auf der L 190 aus Nenzing kommend in Richtung Nüziders. Bei der Auffahrt zur A14, Richtung Tirol, ordnete sich die Frau auf der Linksabbiegespur ein, um nach links in die Auffahrt abzubiegen. Beim Abbiegemanöver kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 36-jährigen Pkw-Lenker.