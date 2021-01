Vorarlberg: Schneeräumfahrzeug in Dalaas abgestürzt

In Dalaas verunfallte ein Schneeräumfahrzeug, eine Person wurde verletzt.

Ein 28-jähriger Mann fuhr am Donnerstag gegen 04.55 Uhr in Dalaas, Obermarias, mit einem Schneeräumfahrzeug rückwärts in eine private Hauszufahrt. Auf dem Beifahrersitz führte er einen 36-jährigen Mann mit sich.