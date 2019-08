Vorarlberg: Reitmayr zieht Karriereende vor

Eigentlich wollte Triathlet Paul Reitmayr erst in zwei Wochen seine Profikarriere beenden, nun zog er den Schlussstrich doch früher.

Nach dem Jannersee Triathlon am Samstag und dem Rhyathlon am Sonntag beendet der Vorarlberger Triathlet Paul Reitmayr seine Karriere nun zwei Wochen früher als angekündigt. "Seit dem Ironman Austria habe ich nie wieder richtig Motivation gefunden, obwohl mit dem Trans Vorarlberg Triathlon und dem Ironman 70.3 Zell am See noch zwei Highlights auf mich gewartet hätten", schreibt Reitmayr auf seiner Facebook-Seite.