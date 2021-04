Vorarlberg: Rauch und Schöbi-Fink geimpft

Mit Landesstatthalterin Barbara Schöbi-Fink und Landesrat Johannes Rauch haben in Vorarlberg die ersten Regierungsmitglieder eine Corona-Schutzimpfung erhalten.

Landesrat Johannes Rauch hat seine erste Schutzdosis am Freitagvormittag im Dornbirner Impfzentrum erhalten. Ihm wurde das Biontech/Pfizer-Präparat verimpft, „ich hätte natürlich auch jeden anderen zugelassenen Impfstoff akzeptiert“, sagte Rauch nach dem Impftermin. „Danke an dieser Stelle allen im Einsatz befindlichen Helferinnen und Helfern, Ärztinnen und Ärzte und meine Bitte an alle: melden Sie sich an, lassen Sie sich impfen.“