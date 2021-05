Vorarlberg: Polizei nimmt Fahrraddieb fest

Die Polizei konnte einen Fahrraddieb auf frischer Tat ertappen.

Eine Fußstreife der Bundespolizei Dornbirn bemerkte am Freitag, 1 um 10.00 Uhr in der Kaplan-Bonetti-Straße 1 einen 34-jährigen Mann, welcher gerade im Begriff war, ein vor dem Haus abgestelltes Mountainbike, Marke Bulls „Sharptail 2“, schwarz/weiß, zu stehlen.

Der Mann war gerade dabei, dass Schloss aufzubrechen, als er von den Beamten ertappt und angesprochen wurde. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellen die Beamten im Rucksack des Beschuldigten verschiedene Kleinwerkzeuge (Kombinationswerkzeuge, Schraubendreher etc.) fest. Zudem gab der Mann an, dass er sich eigentlich wegen des Verdachts einer COVID-19 Infektion in Quarantäne befinden müsste. Der Mann wird nach Abschluss der Ermittlungen angezeigt. Der geschädigte Fahrradbesitzer wird ersucht, sich zwecks weiterer Abklärungen mit der Polizeiinspektion Dornbirn in Verbindung zu setzen.