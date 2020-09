Vorarlberg nun Risikogebiet: Was ist mit den Pendlern?

Gerade zwischen Deutschland und Österreich gibt es viele grenzüberschreitende Pendler, die nach der Einstufung Vorarlbergs als Risikogebiet viele offene Fragen haben.

Nachdem Deutschland am Mittwochabend Vorarlberg als Risikogebiet eingestuft hatte, war auch am Donnerstagmorgen nicht klar, wie nun mit grenzüberschreitenden Pendlern umgegangen wird. Wie die Polizeidirektion Kempten auf ORF-Anfrage mitteilte, gab es noch keine konkreten Anweisungen aus dem Innenministerium dazu. Auch habe die deutsche Bundespolizei noch keine Information darüber, wie sich die Einstufung als Risikogebiet auf die Kontrollen an der Grenze auswirken.