"Vorarlberg Live" mit Sagmeister, Tomaselli und Hirschmann

Am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg Live" sind Stefan Sagmeister (Grafikdesigner), Nationalratsabgeordnete Nina Tomaselli (Grüne) und Hans Hirschmann (Hygieneexperte).

Die Gäste

Stefan Sagmeister

Star-Designer Stefan Sagmeister ist live aus New York zugeschaltet. Mit ihm sprechen wir darüber, wie er die Corona-Krise in den USA wahrnimmt. Außerdem verrät Stefan Sagmeister Details zu seinem neuesten Projekt.

Hans Hirschmann

Nina Tomaselli

Im Ibiza-U-Ausschuss fügt sich derzeit Puzzlestein um Puzzlestein zusammen. Wie berichtet, ist den Ermittlern ein weiterer Durchbruch gelungen. So sollen Peter Sidlo, Johann Gudenus und HC Strache an einem folgenschweren Bankendeal gearbeitet haben. Dazu und über die neuesten Entwicklung in der Causa BVT/Wirecard unterhalten wir uns mit Nina Tomaselli, Fraktionsführerin der Grünen im Ibiza-U-Ausschuss.

Online-Lesung von Monika Helfer

In Anschluss an Vorarlberg Live übertragen wir eine Online-Lesung von Monika Helfer. Sie liest aus ihrem neuen Buch "Vati". Die Geschichte spielt unter anderem in einem Erholungsheim im Vorarlberger Oberland, das den Kindern ob ihrer Freiheit wie ein Paradies erscheint. Der Vater, ein in sich gekehrter Literaturliebhaber, ist dort Verwalter. Nach dem Tod der Mutter ändert sich vieles. Mit „Vati“ setzt die Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer die im Roman „Die Bagage“ begonnene Familiengeschichte fort.