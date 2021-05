Vorarlberg: Körperverletzung in Götzis - Zeugen gesucht

Ein Jugendlicher bedrohte eine 56-Jährige in Götzis und trat schließlich nach ihr - die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Mittwoch gegen 10.50 Uhr fuhr eine 56-jährige Frau mit der Buslinie 59 von Feldkirch nach Götzis. Eine jugendliche männliche Person gestikulierte unvermittelt und ohne Grund mit Faustschlägen in ihre Richtung, ansonsten gab es keine Diskussion oder Ausseinandersetzung zwischen den beiden Personen, wie die Polizei mitteilte. Als die Frau dann in Götzis am Bahnhof den Bus verließ, bedrohte der bis dato unbekannte Jugendliche diese mit dem Umbringen. Darüber hinaus trat die Täterschaft mit den Beinen in Richtung des Opfers und zog sie an den Haaren. Kurz darauf konnte die Frau in Richtung des Kiosks beim Bahnhof in Götzis flüchten.