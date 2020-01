Vorarlberg: Glastüre durch Böller zerstört

In der Nacht auf Donnerstag zerstörten Unbekannte eine Glastür in der Maria-Theresien-Straße in Lustenau durch einen Feuerwerkskörper.

Gegen 01:45 Uhr nahmen Beamte der Sektorenstreife Lustenau einen lauten Knall in der unmittelbaren Umgebung der Polizeiinspektion Lustenau wahr. Bei der Nachschau stellten sie fest, dass Unbekannte im Eingangsbereich eines Gebäudes in der Maria-Theresien-Straße einen Böller gezündet hatten. Dadurch wurde die gläserne Eingangstüre zerstört. Die Schadenshöhe ist zurzeit noch unbekannt. Die Polizei Lustenau bittet um Hinweise.

Polizeiinspektion Lustenau, Tel. +43 (0) 59 133 8144