Vorarlberg: Fußgänger (65) auf Schutzweg von Pkw angefahren

Der Unfall passierte auf der Harderstraße. Der Passant wurde schwer am Kopf verletzt.

Ein 33-jähriger Pkw-Lenker fuhr am Samstag um 18.05 Uhr in Fußach auf der Harderstraße (L202) in Fahrtrichtung Höchst. Auf Höhe HausNr. 16 betrat ein 65-jähriger Fußgänger unmittelbar vor dem herannahenden Pkw den dortigen Schutzweg. Dabei kam es zur Kollision mit dem Pkw.