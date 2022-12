Vorarlberg: Fahrerflucht nach Unfall in Mäder - Zeugen gesucht

Bei einem Unfall mit Fahrerflucht wurde eine 93-Jährige verletzt.

Am Dienstag gegen 9.20 Uhr ging eine 93-jährige Frau zu Fuß und mit Gehstöcken in Mäder auf dem Gehsteig der Alten Schulstraße (L 58) in Richtung Altach. Dabei wurde die betagte Frau auf Höhe der Kreuzung mit der Gemeindestraße Hirma von hinten von einem bislang unbekannten Pkw gestreift und niedergestoßen. Der/die Pkw-Lenker*in setzte die Fahrt, ohne anzuhalten fort.