Vorarlberg: Einbruch wird strenger bestraft als Verletzung

Richterin wundert sich über unterschiedliche Strafbestimmungen. 20-Jähriger stahl Auto der Stadt Hohenems und baute damit Alkounfall mit Personenschaden.

Beim Einbruch in den Hohenemser Bauhof hat der 20-Jährige im November 2018 ein 22.000 Euro teures Auto der Stadt gestohlen. Vier Tage später hat der Hohenemser mit dem geklauten Pkw in Reutte in Tirol in alkoholisiertem Zustand und mit überhöhter Geschwindigkeit einen Verkehrsunfall verursacht. Im Fahrzeug, das sich überschlug, wurde sein Beifahrer leicht verletzt.