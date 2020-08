Vorarlberg: Beinah-Kollision zwischen Fahrrad und Pkw - Zeugenaufruf

Nach einem Unfall in Dornbirn am Freitagmorgen sucht die Polizei nach einem Pkw-Lenker und Zeugen.

Gegen 06:15 Uhr fuhr ein 53-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der L190 im Wallenmahd von Hohenems kommend in Fahrtrichtung Dornbirn. Bei der Kreuzung L190 / In Steinen fuhr ein heller Pkw (weiß oder cremefarben) von der Straße In Steinen kommend auf die L190 ein.