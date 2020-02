Vorarlberg: Asylwerber beging keinen Sozialbetrug

Kein Nachweis, dass der Nigerianer in Betrugsabsicht neben seinem Arbeitseinkommen Grundversorgung kassierte.

In den letzten Monaten wurden am Landesgericht Feldkirch einige Asylwerber wegen Sozialbetrugs verurteilt. Demnach kassierten die Flüchtlinge Steuergelder aus der Grundversorgung, obwohl sie über ein Arbeitseinkommen verfügten. Einer der Angeklagten, verteidigt von Yücel Yíldirim von der Kanzlei Dietrich, wurde aber vom Vorwurf des schweren gewerbsmäßigen Betrugs im Zweifel freigesprochen. Über die Berufung der Staatsanwaltschaft hat das Oberlandesgericht Innsbruck noch nicht entschieden.

Rund 10.000 Euro

Nach Ansicht der Feldkircher Richterin war dem unbescholtenen Nigerianer nicht nachzuweisen, dass er in betrügerischer Absicht zwischen März 2015 und November 2016 zu Unrecht rund 10.000 Euro aus der Grundversorgung kassiert hatte. Die Richterin konnte nicht feststellen, dass der Afrikaner 2015 von seinem Flüchtlingsbetreuer auch in englischer Sprache darüber belehrt worden war, dass er die Landesregierung über ein Arbeitseinkommen von mehr als 110 Euro im Monat informieren musste. Zumal, anders als in ähnlich gelagerten Fällen, dazu kein vom Angeklagten unterschriebenes Informationsblatt vorliege, so ihr Urteil.