Vom Pub-Quiz bis zum Geburtsvortrag

Im Spielboden Dornbirn wartet in den nächsten Tagen ein spannendes Programm.

Dornbirn. Am 30. September 2020 gibt es am Dornbirner Spielboden erstmalig das „Kantine Pub Quiz“. Quiz-Begeisterte und all jene, die es noch werden wollen, können sich ab September jeden letzten Mittwoch im Monat beim Pub-Quiz in der Kantine austoben. Teams von bis zu sechs Personen werden im klassischen Quizformat mehrere Runden offene Fragen zu diversen Themengebieten beantworten, können sich dabei aneinander messen und um den Preis des Abends spielen.

„Gemeinsam wird also gerätselt, gepunktet, gequatscht und getrunken. Was in den Pubs Großbritanniens, Irlands und in sämtlichen Uni-Städten schon lange Tradition hat, zieht nun auch bei uns in Dornbirn ein“, erklärt Andreas Mäser vom Spielboden-Team und freut sich auf zahlreiche motivierte Teams und spannende Quizabende.