Vom Abstrich bis zum Ergebnis

MedKonkret blickt hinter die Kulissen der Coronatestungen.

Mit einem in Zeiten von Corona hochaktuellen Thema startet die Veranstaltungsreihe MedKonkret in die Herbst- und Wintersaison. Primar Felix Offner, Leiter der Pathologie im Landeskrankenhaus Feldkirch, gewährt Einblicke in die SARS-CoV-2-Testungen, die seit Monaten den Alltag in der Pathologie beherrschen. Allein im August wurden 12.897 Coronatests bearbeitet, um 77 Prozent mehr als im Vergleichsmonat des Vorjahres. Damals waren es 1681 PCR-Tests, mit denen jedoch anderen Krankheitserregern auf den Grund ging. Inzwischen steht das Coronavirus über allem, die onkologische Diagnostik musste deshalb an die Universität Graz ausgelagert werden. Der Vortrag mit Primar Offner wird am Dienstag, 22. September 2020, ab 18 Uhr online auf VN.at und VOL.at gesendet. Die Teilnahme daran ist kostenlos. Um Fragen zu stellen, melden Sie sich bitte hier an.