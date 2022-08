Volle Kassen und Badeverbot im Bodensee

Am Montag sind Wirtschaftsexperte Marcell Göttert von der Agenda Austria und Alexander Dürregger vom Vorarlberger Umweltinstitut bei Moderatorin Birgit Entner-Gerhold zu Gast bei Vorarlberg LIVE.

Inflation spült Geld in die Staatskassa

Der steile Inflationsanstieg in den vergangenen Monaten bringt dem Staat erhebliche Mehreinnahmen. Die Agenda Austria titelt dazu: Je höher die Inflation, desto stärker sprudeln die Steuereinnahmen. Marcell Göttert erklärt das Phänomen und antwortet vorab auf die Frage, ob die Politik die Teuerungswelle ignorieren soll: „Keineswegs.“

In Lochau und Hard wird derzeit vom Schwimmen im See abgeraten. Die Harder Sport- und Freizeitanlagen schreiben in den Sozialen Netzwerken, dass die hohen Abflüsse zu Überschwemmung der Ufer geführt haben - damit seien auch Erdmaterial, Nährstoffe und Keime ins Bodenseewasser gelangt. Alexander Dürregger vom Vorarlberger Umweltinstitut erklärt, warum auch eine erhöhte Keimbelastung nicht auszuschließen ist.