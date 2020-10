VMOBIL-Radboxen in Hohenems

Ein neues Angebot am Hohenemser Bahnhof macht es noch attraktiver und einfacher, per Fahrrad und öffentlichem Verkehr unterwegs zu sein.

Was sind die VMOBIL-Radboxen?

Sichere, geschützte und fix reservierbare Abstellplätze für das eigene Fahrrad! Ausgestattet mit E-Bike-Lademöglichkeit, Innenbeleuchtung und Aufbewahrungsmöglichkeit für Helm und Regenbekleidung, sind sie hochwertige Fahrradgaragen – der Hohenemser Bahnhof sieht dieses zukunftsweisende Angebot nun als einer der ersten in Vorarlberg vor.

„Als Stadt, in welcher bewusst eine ‚Fahrradkultur‘ gepflegt wird und das Radwegenetz einen Ausbau erfährt, ist Hohenems somit auch hier ein Vorreiter in Sachen zeitgemäßer Mobilität“, unterstreichen Mobilitätsstadtrat Markus Klien und Bürgermeister Dieter Egger die Bedeutung der Radkultur in Hohenems.